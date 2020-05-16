العلماء يعلنون عن اكتشاف أجسام مضادة يمكنها حجب كورونا كليًا

أعلنت شركة " Sorrento Therapeutics" والتي تتخذ كاليفورنيا مقرا لها، أن علماءها اكتشفوا أجسامًا مضادة يمكنها حظر فيروس كورونا تمامًا ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وجاء في بيان للشركة أن "أجسامها المضادة لفيروس " SARS-CoV-2 -

STI-1499" أثبتت جدارتها المطلقة وبنسبة 100% أمام عدوى، وذلك بعد إجراء تجارب مختبرية للعدوى الفيروسية بتركيز منخفض جدًا للأجسام المضادة".

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ويشار إلى أن الشركة أجرت تحليلات

لأكثر من مليار من الأجسام المضادة، حيث أظهر جسم مضاد واحد القدرة على حجب عدوى الفيروس لدى الخلايا السليمة.

وأضاف البيان أن الجسم المضاد الذي يحمل الرقم " STI-1499" قام بتحييد الخصائص المعدية للفيروس بعد حقن جرعة منخفضة جدا منه، مما يجعله المرشح الأول لمزيد من الاختبارات والبحوث.