باكستان تستأنف الطيران الداخلي مع التشديد على الإجراءات الوقائية

قال مسؤولون إن باكستان استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بين المدن الكبرى ،اليوم السبت، للمرة الأولى منذ نحو شهرين مع التشديد على ضرورة وضع المسافرين الكمامات وأن تكون بينهم مقاعد شاغرة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أول رحلةللخطوط الجوية الباكستانية والتي تقل 84 راكبا غادرت كراتشي إلى لاهور في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، بجانب رحلات تشغلها شركة طيران خاصة إلى لاهور وإسلام اباد.
وجاء في بيان لإدارة الطيران المدني: "بالنظرإلى الصعوبات التي تواجه الركاب في السفر بين المدن الكبرى سمحت الحكومة الاتحادية برحلات جوية داخلية محدودة من 5 مطارات رئيسية هي إسلام اباد وكراتشي ولاهور وبيشاور وكويتا اعتبارا من 16 مايو".
وستظل الرحلات الدولية متوقفة حتى 31 مايو.
من الجدير ذكره، أن باكستان سجلت أكثر من 38 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و834 حالة وفاة.
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