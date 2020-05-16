أول متاحف روما تفتح أبوابها بعد الحجر في 19 مايو

يجري التخطيط لفتح متاحف العاصمة الإيطالية روما، بعد الحجر الصحي على مرحلتين، الأولى في 19 مايو والثانية في 2 يونيو ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت مؤسسة "Zetema"، التي تخدم المتاحف الرئيسية في العاصمة الإيطالية، إنه سيتم في 19 مايو، فتح متاحف الكابيتول، ومتحف روما في PalazzoBraschi، وقصر المعارض وغيرها. وزيارة المتاحف ستكون ممكنة، فقط عن طريق الحجز المسبق.
وستفتح مجمعات متاحف "مذبح السلام"، وكذلك فوروم (منتدى) وسوق ترايان، والمنتديات الإمبراطورية، وكذلك مجموعة كاملة من المتاحف الأخرى، أبوابها في 2 يونيو خلال احتفالإيطاليا بعيدها الوطني "يوم الجمهورية".
في الوقت نفسه، لم يتم بعد تحديد موعد افتتاح المعرض الرئيسي الكبير المخصص لعرض لوحات وأعمال الفنان الإيطالي العظيم رافائيل، في قاعة معرض "سكودريه ديل كفيرينالي".
جدير بالذكر، أن معرض أعمال رفائيل، يضم لوحات من مختلف متاحف العالم، وفتح أبوابه لعدة أيام فقط أمام الزوار، قبل أن يتم الإعلان عن الحجر الصحي في 10 مارس الماضي.
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