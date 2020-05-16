جوليكوفا: معدل الوفيات بكورونا في روسيا أقل بـ 7.5 مرة من المتوسط العالمي

قالت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، إن معدل الوفيات في البلاد بسبب مرض COVID-19، أقل بـ 7.5 مرة من متوسط الوفيات العالمي بسبب هذا المرض ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت جوليكوفا، في برنامج تلفزيوني: "في حين
وأضافت نائبة رئيس الحكومة: "مستوى الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في روسيا، أقل من المعدل المتوسط في العالم بـ7.5 مرة".
وفي وقت سابق، أعلنت جوليكوفا في اجتماع حكومي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، أن نسبة الإصابات بالالتهاب الرئوي بين المصابين بفيروس كورونا تراجعت في الفترة الماضية من 25% إلى 20.6%.
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