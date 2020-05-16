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كينيا تغلق الحدود مع تنزانيا والصومال

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أمر رئيس كينيا أوهورو كينياتا، يوم السبت، بوقف التنقلات بين بلاده وتنزانيا والصومال المجاورتين للحد من تفشي المستجد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

واستثنى الرئيس من ذلك شاحنات النقل، لكنه قال

إن السائقين سيخضعون لفحص كورونا.

وقال الرئيس في خطاب بثه التلفزيون: "سيتم وقف حركة الأفراد والمركبات الناقلة للركاب من وإلى الأراضي الكينية عبر الحدود

الدولية بين كينيا وتنزانيا"، مضيفا أن الإجراءات ذاتها ستطبق على الحدود مع الصومال.

ومددت كينيا أيضا حظر التجوال الممتد من الغروب وحتى الفجر لمدة 21 يوما ومنع الدخول والخروج من المناطق المتضررة بشدة من الوباء.

وسجلت كينيا 830 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و50 وفاة.

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