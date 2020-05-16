مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين بإطلاق نار شرق كندا

أفادت الشرطة الكندية بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادث إطلاق نار وقع ليل السبت في مدينة أوكفيل بمقاطعة أونتاريو شرق كندا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضحت الشرطة المحلية، في بيان، أن الحادث وقع في حوالي الساعة 03:10 أمام مبنى شركة، حيث تمالعثور على جثة رجل و3 أشخاص مصابين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لكن أحدهم فارق الحياة لاحقا بينما لا يزال الاثنان الآخران يتلقيان العلاج.
وأكدت الشرطة أنها لم تنفذ أي اعتقالات على خلفية إطلاق
وأكدت أنه تم نشر وحدات كثيرة في موقع الهجوم فيما يجري ضباطها التحقيق في الحادث، وطلبت من الأهالي الابتعاد من مكان إطلاق النار.
بدورها، أوضحت وسائل إعلام كندية أن الهجوم نفذ في موقف سيارات أمام مبنى شركة تقدم خدمات في مجال اتصالات الإنترنت.
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