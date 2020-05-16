مصرع 11 شخص نتيجة الأمطار الغزيرة في شرق تنزانيا

تسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت في منطقة موروغورو في شرق تنزانيا، بمقتل 11 شخصا، بينهم أطفال ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال قائد الشرطة المحلية ويلبرود موتافونغوا، إن الوفيات وقعت في حادثين سجلتها السلطات المحلية ليلة الجمعة إلىالسبت، في قريتين مختلفتين.
وأضاف قائد الشرطة: "مات أربعة من أفراد عائلة واحدة بعد سقوط جدار على منزلهم ... نتيجة هطول أمطار غزيرة طوال الليل".
وتابع قائد الشرطة القول، إن بين الضحايا في قرية كوندي، طفل عمره 5 سنوات فقط.
وفي إقليم بيمبا، أودت الأمطار، بحياة سبعة أشخاص آخرين عاشوا في المنطقة الجبلية.
وقال قائد الشرطة: "لقي سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال حتفهم بعد أن جرفتهم السيول التي تسببت بها الأمطار ... جرفهم التيار عندما كانوا نائمين في منزلهم".
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