نزع 164 ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي

بلغ إجمالي ما أزاله مشروع نزع الألغام باليمن «مسام» حتى الآن 164205 ألغام، زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر الأعضاء.

الأسبوع الأول

تمكّن «مسام» خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري، من نزع 1022 لغما، منها 13 لغما مضادة للأفراد، و146 لغما مضادة للدبابات، و811 ذخيرة غير منفجرة، و52 عبوة ناسفة.

تدريب كوادر

يأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، إذ يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

ألغام نزعت بداية مايو

1022 لغما

13

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لغما مضادة للأفراد

146 مضادة للدبابات

811

ذخيرة غير منفجرة

52

عبوة ناسفة