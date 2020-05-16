نزع 164 ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي

الأسبوع الأول
تمكّن «مسام» خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري، من نزع 1022 لغما، منها 13 لغما مضادة للأفراد، و146 لغما مضادة للدبابات، و811 ذخيرة غير منفجرة، و52 عبوة ناسفة.
تدريب كوادر
يأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، إذ يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.
ألغام نزعت بداية مايو
1022 لغما
13
لغما مضادة للأفراد
146 مضادة للدبابات
811
ذخيرة غير منفجرة
52
عبوة ناسفة
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