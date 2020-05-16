ادعاءات كاذبة من وزير الخارجية التركي بشأن ليبيا

ادعى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنّ القائد العام للقوات المسلحة الليبي المشير حفتر ومن وصفهم بداعميه باتوا أكثر عدوانية بشنّهم هجمات تستهدف المدنيين من الشعب الليبي، زاعماً بأن ما يحدث في ليبيا يشبه عدوان النظام السوري على شعبه. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوغلو، الجمعة.

ادعاءات كاذبة

زعم الوزير التركي أن القوات المسلحة العربية الليبية أصبحت تستهدف المدنيين بما في ذلك المستشفيات، مرجعاً مزاعمه هذه إلى فقدان القوات المسلحة لتفوقها في الميدان دون أن يشير إلى ما تقوم به الطائرات التركية المسيرة من جرائم قصف المدنيين في سيارات الأجرة وناقلات الوقود والغذاء التي ترسلها الحكومة الليبية للمناطق الخاضعة لسيطرتها بالمنطقة الغربية.

كما ادعى أن تركيا تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي من أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك، مضيفاً: «المرحلة المقبلة لا بد من وقف حفتر، كما أنه يجب إيقاف الداعمين له وعلى الناتو أن يلعب دوراً مهماً في هذا الصدد».

فشل تركي

شن أوغلو في تصريحات لوسائل إعلام تركية، السبت، هجوما على القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، زاعما أن القوات المسلحة بدأت تفقد تفوقها الميداني رغم إفشالها المخطط التركي لاقتحام قاعدة الوطية العسكرية قبل أسبوع.

كما شن أوغلو هجوما على فرنسا زاعما أنها إلى جانب مصر والإمارات العربية المتحدة تدعم بشكل واضح المشير خليفة حفتر، وأردف: «العداء الفرنسي لتركيا زاد بعد عملية نبع السلام في شمالي سورية». كانت دول مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص أعربت في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، عن أسفها لتصاعد العنف في ليبيا، واعتبروا أن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي، داعين أنقرة إلى وقف نقل المرتزقة والأسلحة إلى ميليشيات فائز السراج.

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ادعاءات مولود تشاووش أوغلو

أن القوات المسلحة العربية الليبية أصبحت تستهدف المدنيين بما في ذلك المستشفيات

تركيا تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي من أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك

القوات المسلحة بدأت تفقد تفوقها الميداني رغم إفشالها المخطط التركي

شن هجوما على فرنسا زاعما أنها إلى جانب مصر والإمارات العربية المتحدة تدعم بشكل واضح المشير خليفة حفتر