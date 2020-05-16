صحيفة: نجاد يخوض الانتخابات الإيرانية القادمة

ذكرت صحيفة شرق الإيرانية أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، قد يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2021 بحسب ما كتبه علي أكبر جوانفكر، المقرب من نجاد في مقال. وألمح جوانفكر إلى مشاركة نجاد في الانتخابات المقبلة، كما نقلت الصحيفة عن بعض الشخصيات السياسية بما في ذلك صادق زييبا كلام والناشط الإصلاحي عبدالله ناصري تأكيدهم أن أحمدي نجاد قد يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. تحقيقات على صعيد آخر، أفاد موقع إيران انترناشونال بأن عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني محمد جواد أبطحي دعا إلى إجراء تحقيقات شاملة حول الشهادات العلمية للرئيس الإيراني حسن روحاني وشقيقه حسين فريدون، إضافة إلى صحة شهادات جميع المسؤولين الناجحين في الانتخابات البرلمانية الـ"11" الأخيرة، وذلك بعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة تقارير حول تزوير شهادات بعض الناجحين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. على صعيد جائحة كورونا ، نقلت وكالة إرنا الإيرانية عن مركز الإعلام بوزارة الصحة والتعليم الطبي القول إن الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 118392 شخصاً، فيما وصل عدد الوفيات إلى 6937. التطورات العسكرية على الصعيد العسكري، ذكرت وكالة إيران انترناشونال أن النائب عن مديرية طهران في البرلمان الإيراني محمود صادقي بعث برسالة إلى وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، دعاه فيها إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة شكاوى المعتقلين على خلفية اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، كما طالب بملاحقة وزير الاستخبارات السابق قضائياً. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاستخبارات في محافظة إيلام رئيس بلدية مقاطعة ملكشاهي "سجاد ميرزانئي" بتهمة الفساد، فيما أيدت محكمة الاستئناف في محافظة البرز حكم السجن لمدة عام على المواطن روح الله زيبائي نجاد بتهمة الدعاية ضد النظام. كما حكمت محكمة الثورة في مدينة بجنورد على المعلم محمد رضا رمضان زاده بالسجن 13 عاماً بتهمة العمل ضد الأمن القومي، إلى جانب الحكم على 7 بهائيين بعقوبات سجن مختلفة تصل مدتها إلى 39 عاماً بتهمة الانتماء إلى جماعات معارضة للنظام والدعاية ضده.



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