صحيفة: نجاد يخوض الانتخابات الإيرانية القادمة

التطورات العسكرية
على الصعيد العسكري، ذكرت وكالة إيران انترناشونال أن النائب عن مديرية طهران في البرلمان الإيراني محمود صادقي بعث برسالة إلى وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، دعاه فيها إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة شكاوى المعتقلين على خلفية اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، كما طالب بملاحقة وزير الاستخبارات السابق قضائياً. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاستخبارات في محافظة إيلام رئيس بلدية مقاطعة ملكشاهي "سجاد ميرزانئي" بتهمة الفساد، فيما أيدت محكمة الاستئناف في محافظة البرز حكم السجن لمدة عام على المواطن روح الله زيبائي نجاد بتهمة الدعاية ضد النظام. كما حكمت محكمة الثورة في مدينة بجنورد على المعلم محمد رضا رمضان زاده بالسجن 13 عاماً بتهمة العمل ضد الأمن القومي، إلى جانب الحكم على 7 بهائيين بعقوبات سجن مختلفة تصل مدتها إلى 39 عاماً بتهمة الانتماء إلى جماعات معارضة للنظام والدعاية ضده.
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