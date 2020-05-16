حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم تتخطى 4.6 ملايين

بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في العالم 4 ملايين و597 ألفا و770 شخصا حتى اليوم السبت.

وجاء ذلك حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما أسفر مرض كوفيد19- الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عن وفاة 308 آلاف و19 شخصاً بشكل إجمالي على مستوى العالم، حسب البيانات نفسها.

ودعا المدير العام للمنظمة، تيدروس ادهانوم غبرييسوس، مع كل من رئيس كوستاريكاكارلوس الفارادو، ورئيس تشيلي سيبستيان بنييرا، أكبر عدد من الدول والأطراف الناشطة في مجال الأبحاث، إلى المساهمة بشكل "طوعي" في إنشاء هذه المنصة التشاركية.

وتطلق منظمة الصحة العالمية منصة لتشارك البيانات وإجازات حقوق الملكية الفكرية، لضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وجاء في البيان: "الهدف من ذلك هو إقامة قاعدة بيانات للتكنولوجيا الطبية على صعيد اللقاحات والأدوية والتشخيصات، وأي اداة أخرى لمكافحة مرض كوفيد-19.. ويمكن من خلال المنصة التشارك مجانا في معلومات وبيانات وحقوق ملكية فكرية لأدوات موجودة بالأساس أو جديدة" .

من جهته قال تيدروس ادهانوم غبرييسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت: "في هذه الظروف الاستثنائية علينا أن نطلق العنان لقوة العلوم المطلقة لتوفير ابتكارات قابلة للاستخدام وتفيد الجميع أينما كان وبالتزامن".

وأعربت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وبعض الدول الفقيرة أو النامية، عن قلقها منذ بدء انتشار الوباء من انعدام المساواة المحتمل في الحصول على اللقاحات والعلاجات المقبلة، في حين تسعى الدول الغنية من الآن إلى التزود بها قبل غيرها.

وسبق أن سجل انعدام المساواة هذا مع أوبئة أخرى مثل بدايات مرض الإيدز و"إتش1 أن1" في 2009.

وفي مجال مكافحة كورونا تم إجراء مئة مشروع وحوالي عشر تجارب سريرية، ولا يزال البحث جاريا لمكافحة الفيروس.