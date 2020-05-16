كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإيطالي يسمح بعودة التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبى كونتى، أن بلاده مستعدة لمواجهة المرحلة الموالية بثقة ومسؤولية، معلنا عن سماحه للفرق الرياضية بالعودة للتدريبات الجماعية هذا الأسبوع.

وأوضح "كونتي"، خلال تصريحاته، مساء اليوم السبت، أن كافة الفرق الرياضية تستطيع العودة للتدريبات الجماعية بداية من يوم الإثنين المقبل الـ18 من مايو.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة للتعامل مع فيروس كورونا أعطت النتائج المرجوة.