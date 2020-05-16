كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "قرقاش" عن أنباء استهداف وزير الخارجية الإماراتي.. "فبركة قطرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، صحة شائعات تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، واصفة هذه التقارير بـ"فبركة حسابات قطرية".
وكتب "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل".
وسبق أن انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تتضمن مقطع فيديو يظهر سيارة محترقة وقيل إن "هذه اللقطات توثق هجوما استهدف وزير الخارجية الإماراتي وأسفر عن مقتله".
وأشار قرقاش، إلى إن الإمارات أيدت رسميا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في مناطق النزاع.
وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي:" الأولوية يجب أن تكون التصدي لفيروس كورونا، والذي لا يفرق بين دولة وأخرى، وللأسف نرى أن المحاولات المخلصة لتطبيق وقف إطلاق النار في اليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها إستمرار الصراع والعنف".
وكثّف المجتمع الدولي من تحركاته مع أطراف النزاع اليمني لإنعاش مفاوضات السلام وفرض المبادرة الأممية لوقف الحرب في عموم المحافظات، رغم الخروقات المتصاعدة من قبل مليشيا الحوثي للهدنة الإنسانية التي أعلنها التحالف العربي قبل 5 أسابيع.
وأكدت مصادر ، أن الأمم المتحدة ترتب لعقد ما يطلق عليه "اجتماع أزمة" بين الحكومة الشرعية والحوثيين خلال الأيام المقبلة وذلك للتوقيع على المبادرة التي طرحها المبعوث إلى اليمن مارتن جريفيث، لوقف الحرب في عموم المحافظات اليمنية وإطلاق عملية سلام واسعة.
وتحتوي المبادرة الأممية على عدة بنود أبرزها: تثبيت وقف إطلاق نار دائم باليمن، واتخاذ خطوات بناء ثقة تتمثل في إطلاق المعتقلين والأسرى وفتح الممرات الإنسانية ودفع المرتبات، والانتقال بعدها إلى مفاوضات السلام السياسية الشاملة بمشاركة مختلف الأطراف.