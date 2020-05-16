كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "قرقاش" عن أنباء استهداف وزير الخارجية الإماراتي.. "فبركة قطرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، صحة شائعات تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، واصفة هذه التقارير بـ"فبركة حسابات قطرية".

وكتب "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل".

وسبق أن انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تتضمن مقطع فيديو يظهر سيارة محترقة وقيل إن "هذه اللقطات توثق هجوما استهدف وزير الخارجية الإماراتي وأسفر عن مقتله".