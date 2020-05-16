كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تسجل 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم السبت، تسجيل 1610 إصابة جديدة بفيروس بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 148 ألفا،

وأوضح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها السبت، تسجيل41 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4096.

وتشير هذه الأرقام إلى تراجع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 13 مايو 1639 حالة، وفي 14 مايو 1635، وفي 15 مايو 1708.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4096 شخصا، بعد أن كان هذا المؤشر في 13 مايو عند 58 حالة، وفي 14 مايو 55، وفي 15 مايو 48.