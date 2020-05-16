وزارة الصحة الإماراتية تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة.

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان لها، مساء اليوم السبت، عن إجراء 35735 فحصا جديدا ضمن خطط توسيع الفحوصات لفيروس كورونا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 7931 والكشف عن 796 إصابة جديدة.

سجلت فرنسا، اليوم السبت، تراجعا جديدا للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 96 حالة مقابل 104 في إحصائية أمس الجمعة.

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وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 96 حالة وبلغت 27625، بينهم 17412 توفوا في المستشفيات و10213 في دور المسنين.

ويمثل هذا الرقم تراجعا جديدا في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر في البيانات المنشورة في 14 مايو 351 حالة، وفي 15 مايو 104.

ولفتت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 19861 إلى 19432، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2203 إلى 2132 في تراجع مستمر منذ نحو شهر.

وذكرت أن حصيلة المصابين الذين تعافوا في مستشفيات البلاد بلغت 61066 شخصا.

وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والسابعة من حيث حصيلة الإصابات.

وبدأت في 11 مايو، عملية رفع القيود العامة التي جرى فرضها في فرنسا على خلفية جائحة فيروس كورونا، حيث تم فتح بعض المحلات التجارية ومنشآت تقديم الخدمات والمدارس.