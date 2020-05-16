الاعتداء على نائب وكيل الملك بطنجة…الودادية تطلب من القضاة الهدوء ومقاطع فيديو مسربة تكشف جزءا من الرواية-التفاصيل

علم “اليوم24” من مصادر مطلعة أن ودادية القضاة دعت القضاة إلى التزام الهدوء وعدم إصدار أي ردة فعل بخصوص قضية “الإعتداء” على نائب وكيل الملك في مدينة طنجة من طرف عنصرين من القوات المساعدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الودادية طلب من القضاة، في مجموعة لهم على “الواتساب”، والذين عبر عدد منهم عن غضبهم مما وقع، بالتزام الهدوء وعدم إصدار أي تصريح أورد فعل، قائلا: “المرجو من السادة القضاة التزام الهدوء وعدم التسرع في إصدار أي الأحكام..الملف سياخذ مجراه القضائي”.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أمس الجمعة، حسب ما فسره نائب وكيل الملك المعني بالأمر، في تسجيل صوتي داخل مجموعة واتساب، والذي أكد من خلاله أنه كان بصدد مغادرة منزله في “حومة الشوك” في مدينة طنجة، من أجل التبضع، قبل أن يفاجئ بكلمة “الحيوان” من طرف أحد عناصر القوات المساعدة.
وأضاف المتحدث أن النقاش الشفهي تطور إلى اعتداء جسدي، إذ، يقول المعني بالأمر في الشريط، إن عنصرا من العناصر التي كانت ترابط في مدخل بحاجز مؤدي إلى الشارع الرئيسي، وجه إليه لكمات على مستوى عنقه، قبل أن يقتاده إلى داخل سيارة الخدمة “السطافيت”، بعد أن سحب منه هاتفه، حسب روايته.
نائب وكيل الملك الذي تحدث في مجموعة إلى زملائه القضاة، أكد أنه تعرض للإهانة من طرف عنصري القوات المساعدة، رغم أنه أفصح لهما في بداية النقاش على هويته، إلا أنهما أصرا على اقتياده بطريقة مهينة إلى سيارة الخدمة أمام مرأى الجميع.
وحسب فيديوهات وثقتها كاميرات على مقربة من الحاجز في مدخل حي بنكيران (حومة الشوك)، جرى تسريبها، فإن نائب وكيل الملك المعني بالأمر غادر من نفس المكان الذي غادر منه بعض المواطنين الحاجز دون توقيفهم، وأظهر الفيديو المسرب مشادات كلامية بين نائب الوكيل، وعنصر من القوات المساعدة، لكن هذا المقطع لم يتضمن أي مشهد للضرب.
كما أظهر شريط فيديو آخر، جرى تسريبه، نائب الوكيل المعني، في “سطافيت”، فيما عنصر أمن يحاول تهدأته، ويصر على أن رجل القوات المساعدة لم يعرفه. وفي نفس الفيديو، كان الوكيل يحكي بعض التفاصيل، مؤكدا: “قال لي الحيوان…وقلت ليه حتى نتا حيوان وما عجبوش الحال”.
وكانت مصادر “اليوم 24” قد كشفت أن واقعة تعنيف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتداىية “بحومة الشوك” في طنجة، مساء اليوم الجمعة، من طرف عنصرين من القوات المساعدة، تتجه نحو الصلح، وبالتالي عدم متابعة عنصري القوات المساعدة، من طرف المسؤول القضائي بعد الإعتداء عليه، لكن نائب الوكيل رفض ذلك.
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