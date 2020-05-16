الاعتداء على نائب وكيل الملك بطنجة…الودادية تطلب من القضاة الهدوء ومقاطع فيديو مسربة تكشف جزءا من الرواية-التفاصيل

علم “اليوم24” من مصادر مطلعة أن ودادية القضاة دعت القضاة إلى التزام الهدوء وعدم إصدار أي ردة فعل بخصوص قضية “الإعتداء” على نائب وكيل الملك في مدينة طنجة من طرف عنصرين من القوات المساعدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الودادية طلب من القضاة، في مجموعة لهم على “الواتساب”، والذين عبر عدد منهم عن غضبهم مما وقع، بالتزام الهدوء وعدم إصدار أي تصريح أورد فعل، قائلا: “المرجو من السادة القضاة التزام الهدوء وعدم التسرع في إصدار أي الأحكام..الملف سياخذ مجراه القضائي”.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أمس الجمعة، حسب ما فسره نائب وكيل الملك المعني بالأمر، في تسجيل صوتي داخل مجموعة واتساب، والذي أكد من خلاله أنه كان بصدد مغادرة منزله في “حومة الشوك” في مدينة طنجة، من أجل التبضع، قبل أن يفاجئ بكلمة “الحيوان” من طرف أحد عناصر القوات المساعدة.

وأضاف المتحدث أن النقاش الشفهي تطور إلى اعتداء جسدي، إذ، يقول المعني بالأمر في الشريط، إن عنصرا من العناصر التي كانت ترابط في مدخل بحاجز مؤدي إلى الشارع الرئيسي، وجه إليه لكمات على مستوى عنقه، قبل أن يقتاده إلى داخل سيارة الخدمة “السطافيت”، بعد أن سحب منه هاتفه، حسب روايته.

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نائب وكيل الملك الذي تحدث في مجموعة إلى زملائه القضاة، أكد أنه تعرض للإهانة من طرف عنصري القوات المساعدة، رغم أنه أفصح لهما في بداية النقاش على هويته، إلا أنهما أصرا على اقتياده بطريقة مهينة إلى سيارة الخدمة أمام مرأى الجميع.

وحسب فيديوهات وثقتها كاميرات على مقربة من الحاجز في مدخل حي بنكيران (حومة الشوك)، جرى تسريبها، فإن نائب وكيل الملك المعني بالأمر غادر من نفس المكان الذي غادر منه بعض المواطنين الحاجز دون توقيفهم، وأظهر الفيديو المسرب مشادات كلامية بين نائب الوكيل، وعنصر من القوات المساعدة، لكن هذا المقطع لم يتضمن أي مشهد للضرب.

كما أظهر شريط فيديو آخر، جرى تسريبه، نائب الوكيل المعني، في “سطافيت”، فيما عنصر أمن يحاول تهدأته، ويصر على أن رجل القوات المساعدة لم يعرفه. وفي نفس الفيديو، كان الوكيل يحكي بعض التفاصيل، مؤكدا: “قال لي الحيوان…وقلت ليه حتى نتا حيوان وما عجبوش الحال”.

وكانت مصادر “اليوم 24” قد كشفت أن واقعة تعنيف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتداىية “بحومة الشوك” في طنجة، مساء اليوم الجمعة، من طرف عنصرين من القوات المساعدة، تتجه نحو الصلح، وبالتالي عدم متابعة عنصري القوات المساعدة، من طرف المسؤول القضائي بعد الإعتداء عليه، لكن نائب الوكيل رفض ذلك.