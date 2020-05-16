أزيلال..ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 50 حالة وإجمالي المصابين بالجهة يتخطى 100 إصابة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم السبت إلى 102 حالة، بزيادة ثلاث حالات في إقليم أزيلال.

وحسب المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال-خينفرة، فقد سجل أقليم أزيلال ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأشخاص مخالطين بجماعة انزو دائرة دمنات، كانوا تحت المراقبة الطبية ليرتفع عدد الحالات بالإقليم إلى 50 حالة مؤكدة .

وحسب المصدر ذاته، فقد تم تسجيل حالة شفاء واحدة باقليم أزيلال، ليصبح إجمالي عدد حالات الشفاء بالجهة 63 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 4300.

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وتتوزع حالات الإصابة بين 50 في إقليم أزيلال، و28 في إقليم خريبكة، و13 في إقليم الفقيه بنصالح، و10 في إقليم بني ملال، وإصابة واحدة في إقليم خنيفرة، فيما تم الإعلان أول أمس أن إقليم بني ملال أصبح خاليا من فيروس كورونا بعد شفاء آخر المصابين ليضاف إلى إقليم خنيفرة بـ0 حالة إصابة نشيطة.