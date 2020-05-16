عبرت العديد من المهاجرات المغربيات العالقات بمدينة مليلية السليبة عن استيائهن الشديد، وامتعاضهن الكبير، من عدم تمكينهن من العودة إلى المغرب رغم فتح الحدود الوهمية في وجه الفوج الأول، يوم أمس الجمعة.
وشددت العديد من المتحدثات، من خلال شريط فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، على كون الأمهات يعانين رفقة أبنائهن في انتظار تمكينهن من العودة إلى بيوتهن في المغرب.
وأوضحت المتحدثات أن أبنائهن يوجدون في وضعية صحية صعبة، ومنهم من يعاني من بعض الأمراض كالسكري، كما اغتنمن الفرصة لتوجيه رسالة إلى المسؤولين المغاربة لتكريس مبدأ المساواة، مشددات على كون رحلات أمس شملت الشبان واستثنت السيدات والأطفال.
وشددت المتحدثات، بنبرة حزينة، على كون أغلبهن تركن أولادهن بالمغرب، دون أن يفوتن الفرصة للتأكيد على أن عملية ترحيل المغاربة العالقين تميزت بالمحسوبية والزبونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترحيل الفوج الأول.. مغربيات عالقات بمليلية: “طلقتوا الشباب وخليتوا العيالات والدراري الصغار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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