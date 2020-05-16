بعد أرقام مخيفة.. إيطاليا تسجل أدنى حصيلة للوفيات منذ أكثر من 60 يوما

انخفضت نسبة الوفيات في إيطاليا بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد بعد تسجيل 153 حالة وفاة اليوم السبت.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية أن رقم 153 وفاة المسجل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة يعتبر أدنى حصيلة يومية منذ تطبيق الحجر الصحي في البلاد قبل أكثر من شهرين.

ورفع الرقم المسجل اليوم عدد الوفيات الإجمالي منذ انتشار الفيروس إلى 31 ألف و763 وفاة.

وأوضحت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية، في بيان لها، أن حالات التعافي من فيروس “كوفيد-19” في ارتفاع مستمر، إذ تماثل للشفاء 2605 مصابا خلال يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 122 ألف و810 متعافين.

وارتباطا بالموضوع، شدد المصدر ذاته على كون منحى العدوى في إيطاليا واصل تراجعه منذ أسابيع، مبرزا في السياق ذاته أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة في تراجع مستمر، وأن العدد انخفض بـ 33 حالة في ظرف 24 ساعة الأخيرة.