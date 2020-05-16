 ليفاندوفسكي يفضل بنزيمة وسواريز على ميسي ورونالدو

كشف النجم البولوني لفريق بايرن ميونيخ روبر ليفاندوفسكي عن قائمة أفضل 5 مهاجمين في العالم خلال الظرفية الراهنة، والتي حملت الكثير من المفاجآت.
وأوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية أن ليفاندوفسكي خلق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما خلت لائحته من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو من منطلق عدم كونهما مهاجمين صريحين رغم اعتبارهما من أفضل الهدافين في العالم.
وقال ليفاندوفسكي “إذا كنا نتحدث عن اختيارات خاصة بمهاجم صريح فسأختار كريم بنزيمة، تيمو ويرنير، لويس سواريز، أغويرو ومبابي”.
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