إصابات كورونا في الجزائر ترتفع.. تسجيل 192 إصابة جديدة في 24 ساعة

سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 192 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و138 حالة تماثلت للشفاء فيما سجلت 6 وفيات جديدة، حسب ما أعلن عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

واوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 6821 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 542 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3409 من بينها 138 خلال ال24 ساعة الماضية مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من الجزائر العاصمة (حالتان) وحالة واحدة بكل من قسنطينة وسيدي بلعباس وسطيف والمدية، بينما يتوزع إجمالي الحالات المؤكدة عبر 48 ولاية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 57 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 67 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم السبت فيما سجلت 21 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، في حين أن 10 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات.