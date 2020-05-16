فيديو: يونس الميموني
قال تجار للصناعة التقليدية بمدينة طنجة، إنهم متضررون من إغلاق محلاتهم التجارية، بالخصوص، في شهر رمضان الذي يشهد رواجا على بضائعهم من قبل الساكنة.
وأوضح تجار في تصريحات لـ”اليوم24″، أنهم منذ أزيد من شهرين، ومحلاتهم مغلقة، بسبب قرار وزارة الداخلية، أملا في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما تسبب في تراكم الديون عليهم، ناهيك عن عدم استطاعتهم تسديد أجور العاملين.
وأضاف المتحدثون للموقع، أنهم تهيؤوا لاستقبال شهر رمضان قبل دخول الفيروس التاجي إلى المغرب، إذ استثمروا رأسمالهم في شراء الملابس التقليدية المطلوبة من طرف الزبناء في ليلة القدر وعيد الفطر، ما جعلهم عرضة للإفلاس.
وطالب التجار من السلطات المحلية والجهات المعنية، بإيجاد حلول لمشكلهم وتعويضهم عن هذه الأضرار.
كانت هذه تفاصيل خبر صناع تقليديون بطنجة: تضررنا من “كورونا” ونطالب المسؤولين بإيجاد حلول- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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