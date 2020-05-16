القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابة (19 عاما) من قرية جت في منطقة المثلث، بجراح متوسطة إثر تعرضها لإطلاق نار عند مدخل القرية. ولفتت المصادر إلى أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة، لاستكمال العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جت: إصابة شابة بجريمة إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.