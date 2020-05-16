تقرير إسرائيلي: السلطة اعتقلت 3 شبان خططوا لعمليات ضد قوات الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر تقرير صحافي إسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، اعتقلت مؤخرا ثلاثة شبان من مخيم بلاطة، للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا للتقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية فإن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة اعتقلت الشبان للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، قرب حاجز حوارة، جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وادعت القناة أن الأمن الفلسطيني "ضبط بحوزة الشبان الثلاثة خلال عملية الاعتقال بندقيتين من نوع ‘كارلو‘ محلية الصنع"، وتعتقلهم في هذه الأثناء في سجن جنيد بمدينة نابلس.

يتبع..