من النكبة إلى "الصفقة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بالتزامن مع الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينيّة، نشر موقع "عرب 48" و"فسحة- ثقافية فلسطينية" مؤخرًا العديد من المواد التي تتناول النكبة من زواياها المختلفة بين قراءات سياسية وأخرى اجتماعيّة، ومنها التي تكشف عن أرشيفات صهيونيّة خرجت حديثًا تتحدّث عن النكبة والقرارات السياسيّة التي اتخذتها قيادات العصابات الصهيونيّة حينها.

عما كان وماذا تبدّل؛ يقدّم "عرب 48" باقة من مختارات المواد التي نُشرت عشية الذكرى الـ72 للنكبة وبالتزامن معها.

دراسات

عزمي بشارة في الإجابة على سؤال "ما العمل؟" إزاء صفقة ترامب – نتنياهو

نوافذ

نافذة خاصة من حيفا | شهادة نكبة المدينة وحي وادي النسناس

نافذة خاصة من يافا | ماذا حل بالمدينة بعد النكبة؟

"فسحة"

مدلّلة بيت عَفّا | لبنى طه

النكبة بمسمارٍ على الحائط | علي حبيب الله

يريدون أن نراه ردمًا، لكنّنا نراه بيتًا | أمير مخّول

طارق البكري: حراسة الذاكرة الفلسطينيّة مسؤوليّة جماعيّة | حاورته أسماء عزايزة

عائد إلى يازور: بيّارات الرعب الّتي صنعها المتسلّلون 1949 - 1953 | سعد عميرة

وثائق ومراجعات تاريخية

وثائق جديدة: بن غوريون قرر الحرب بإعلان قيام إسرائيل

72 عاما على النكبة: صمود رجال القلعة 1948 (28/3)

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العائلات في الطنطورة وتهجيرها

قرية كفر لام المهجرة...

حوارات | سليمان أبو إرشيد

حوار مع د. جوني منصور | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

مقالات وتحليلات

المطلوب إلغاء اتفاق أوسلو | نضال محمد وتد

لماذا نجح النضال بجنوب أفريقيا ولم ينجح في فلسطين... مقاربة من داخل السجن | د. باسل غطاس

النكبة ليست وليدة حرب عام 1948 | د. محمود ميعاري

بعد 72 عامًا.. لا شيء يعكّر صفو إسرائيل وبقاءَها | سليمان أبو رشيد

جوابنا المرتقب على ما هو أعقد من الضم | د. وليد سالم

تقرير

في ظل كورونا وتزامنا مع ذكرى النكبة: نبش مقدسات ومواقع أثرية بالقرى المهجرة