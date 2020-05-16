انخفاض عدد المرضى إلى 3485: تسجيل حالتي وفاة و4 إصابات بكورونا في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تؤكد المعطيات الواردة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت، استمرار حالة تباطؤ انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث سجلت في الساعات الـ24 الأخيرة حالتي وفاة وأربع إصابات فقط، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات 16608 مرضى، من بينهم 268 حالة وفاة.
وأفادت الوزارة في بيانها بأن "هناك 40 مصابا وصفت حالتهم بالمتوسطة و59 بالخطيرة، من بينهم 49 حالة موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي، في انخفاض بنسبة 2% منذ أمس، الجمعة.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء بلغ 12855، بعد تعافي 55 مريضا في الساعات الـ24 الأخيرة، في ارتفاع طفيف بلغ 0.2%، ليستقر عدد المرضى حاليا (الإصابات النشطة)، عند 3485 شخصا.
وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 0.8%، بعد تسجيل حالتي وفاة.
وأشارت إلى أن 177 مرضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة تتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 3485 مريضًا العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.
في المقابل، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تسهيلات لإعادة الأعراس على أن تكون في منطقة مفتوحة غير مغلقة بمشاركة حتى 50 شخصًا.
وتشهد البلاد، بدءًا من يوم الأحد المقبل، تسهيلات إضافية للتقييدات المفروضة على عددٍ من المرافق والنشاطات بسبب تفشّي وباء كورونا.
وبينما صادق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على عودة المدارس يوم الأحد المقبل، قرّرت وزارة الداخليّة فتح الشواطئ للسباحة بدءًا من يوم الأربعاء، إلا أنّ فتح القطارات تأجّل إلى نهاية أيار/مايو الجاري.
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