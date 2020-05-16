تظاهرات في سويسرا ضد تدابير كورونا

السبت 16 مايو 2020

فرّقت الشرطة السويسرية اليوم السبت متظاهرين تجمعوا قرب مقر الحكومة في برن للاحتجاج على تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.



وأودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 1600 شخص من إجمالي 8,5 ملايين نسمة، ويمنع في سويسرا أيّ تجمع يضم أكثر من خمسة أشخاص، وإن كان عفويا.

لكن منذ مطلع مايو، تزايدت الدعوات الى التظاهر على غرار ما يحصل في دول أخرى. وجرت تظاهرتان سابقتان في برن.

واليوم السبت، جرت احتجاجات في عدة مدن سويسرية. وفي برن، أغلقت الشرطة مدخل القصر الفدرالي الذي يضم مقر الحكومة والبرلمان، وفق ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.

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واعتبر متظاهرون أن تدابير الاغلاق تنتهك حقوقهم الأساسية. واوقفت الشرطة عشرات منهم ووضعتهم في عربات خاصة، وفق المصور.

وحاول عشرات المتظاهرين الآخرين التجمع في ضواحي برن، وطوّقت الشرطة نحو عشرين منهم رفضوا الامتثال لها ودققت في هوياتهم.

وفي زوريخ، حاول نحو مئة شخص التظاهر قبل أن تفرقهم الشرطة. وتجمع في بازل أيضا نحو مئة شخص أمام مقر البلدية، ثم تفرقوا بعدما دققت الشرطة في هويات بعضهم، وفق وكالة آي تي إس السويسرية.

وبدأت سويسرا في 27 أبريل تخفيف تدابير الحجر التي لم تكن صارمة على غرار قيود فرضتها دول أوروبية أخرى.

وأعادت المدارس والمتاجر والمتاحف فتح أبوابها، مع استمرار تدابير التباعد الاجتماعي.