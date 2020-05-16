شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 796 إصابة جديدة وشفاء 603 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت، تسجيل 796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 22627 حالة.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع "تويتر" إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 214 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 603 حالات شفاء جديدة خرجت وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء 7931 حالة.