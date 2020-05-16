شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 796 إصابة جديدة وشفاء 603 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع "تويتر" إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 214 حالة.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 603 حالات شفاء جديدة خرجت وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء 7931 حالة.
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