شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 468 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بريطانيا اليوم، تسجيل 468 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34466. وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان: إن 34466 شخصاً ممن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد توفوا في المملكة المتحدة بزيادة 468 شخصاً. وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى أنها أحصت 3451 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 240161 حالة، ومضيفة أنها أجرت حتى صباح اليوم أكثر من 2.489 مليون كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

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