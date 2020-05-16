اصابة طفلين شقيقين باستهداف محل تجاري في ديالى

افاد مصدر امني، السبت، بأن طفلين شقيقين اصيبا باستهداف محل تجاري في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على محل تجاري لبيع المواد الغذائية في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، ما ادى الى اصابة طفلين شقيقين بجروح صادف تواجدهما قرب المكان".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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