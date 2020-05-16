اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن احصائية بعدد المخالفين لقرار الحظر في بغداد منذ الـ17 من اذار الماضي.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي،"، مبينة انها "تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٦ آيار من القاء القبض على ٤٤٧٦٧ مخالفاً فيما حجزت ٣٠٩٣ عجلة ودراجة نارية مختلفة".

واضافت ان "عدد الغرامات بلغت ١١١٨٧٩ غرامة، كما سهلت دخول ١١٣٩٩٥ عجلة حمل تحمل مواد غذائية"، مشددة على "ضرورة التعاون المستمر بين قواتها والمواطنين بهدف تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي لتجاوز هذه المرحلة".