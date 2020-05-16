انباء عن وفاة مزبان خضر هادي في السجن بالناصرية

افاد مصدر مطلع، السبت، بأن القيادي في حزب البعث المنحل مزبان خضر هادي توفي اليوم في السجن بالناصرية. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "هناك انباء عن وفاة القيادي في حزب البعث المنحل مزبان خضر هادي بسجن الحوت في الناصرية". واضاف المصدر ان "وفاته بسبب مرض عضال".

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