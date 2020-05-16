الأمن الوطني يلقي القبض على شخص بتهمة ابتزاز أحد مدراء الشركات

تمكن جهاز الأمن الوطني، السبت، من إلقاء القبض على شخص بتهمة ابتزاز احد مدراء الشركات.
وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "شخصاً يدير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تم القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود لابتزازه أحد مدراء الشركات".
وأضاف أنه "تم توديعه في السجن بتهمة الابتزاز المالي"، مبيناً أنه "تم العثور بحوزته على مبلغ مالي وأجهزة هاتف يدير فيها الصفحات الوهمية".
وأضاف أنه "تم توديعه في السجن بتهمة الابتزاز المالي"، مبيناً أنه "تم العثور بحوزته على مبلغ مالي وأجهزة هاتف يدير فيها الصفحات الوهمية".
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