تسجيل سبع اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، السبت، عن تسجيل سبع اصابات جديدة بكورونا. وقالت صحة السليمانية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحافظة شهدت اليوم تسجيل سبع اصابات جديدة بفايروس كورونا". Advertisements وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 67 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 37 مصاباً من الوباء في العراق.

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