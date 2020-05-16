شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 307 آلاف وفاة بـ"كورونا" و4.5 ملايين إصابة في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 بلغ عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد 307321 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية اليوم.

Advertisements وتم تسجيل أربعة ملايين ونصف مليون إصابة في 196 بلداً ومنطقة. وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول الأكثر تضرراً لناحية الوفيات والإصابات، إذ سجلت 87568 وفاة من بين ما يزيد على مليون و440 ألف إصابة. تلتها المملكة المتحدة (33998 وفاة)، وإيطاليا (31610)، ثم إسبانيا (27563)، وفرنسا (27529).

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