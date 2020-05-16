شكرا لقرائتكم شبح الاغتيالات يطل مجددا.. مقتل ناشط ومحام عراقي بديالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حين ينشغل العراق بحربه ضد داعش، وجائحة كورونا أطل شبح الاغتيالات مجدداً، مساء السبت، حيث أفادت مصادر لقناتي العربية/الحدث باغتيال المحامي والناشط داود الحمداني في قرية نهر الشيخ بمحافظة ديالى.

يذكر أن عمليات القتل والخطف تتكرر في العراق، مستهدفة الناشطين المشاركين في الحراك. وعلى الرغم من توثيق كاميرات المراقبة في عدة حالات عمليات الخطف، إلا أن السلطات المعنية لم تتمكن حتى اللحظة من توقيف متهم واحد.

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين.