ارتفاع عدد المصابين بكورونا بإسرائيل إلى 16608 والوفيات إلى 268

أعلنت ​وزارة الصحة​ في إسرائيل، عن أن عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ ارتفع إلى 16608، بينهم 59 بحالة خطيرة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 268، ولفت الناطق باسم الوزارة للإعلام العربي إلى أنه "من مجمل الإصابات، هناك 41 حالة وصفت بالمتوسطة، و59 خطيرة، و49 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و 12820 شخصا تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 3519".

وقررت ​وزارة الداخلية الإسرائيلية​ يوم الخميس "إعادة فتح شواطئ البلاد أمام الجمهور اعتبارا من الأربعاء المقبل، وحتى هذا الموعد ستقوم السلطات المعنية بتجهيز الشواطئ لاستقبال المستحمين وفق القواعد التي حددتها وزارة الصحة".