النشرة: وزير الصحة سيزور حاصبيا غدا وسيلتقي النائب الخليل في دارته

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، نقلا عن مصادر موثوقة، أن وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ سيزور نهار غد الأحد مدينة حاصبيا، مستفقدا ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ في البلدة، كما "سيلتقي خلال زيارته النائب ​أنور الخليل​ في إدارته في زغلة" .

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد حصل سوء تفاهم وعتاب بين حسن والخليل بموضوع تجهيز مستشفى حاصبيا الحكومي، حيث أن الأخير كان قد هاجم حسن قائلا له "لقد طفح الكيل يا معالي الوزير ولا نعلم ما هي توجهاتك في ما يتعلق بتزويد مستشفى حاصبيا الحكومي بما يستحق من تجهيزات، معلنين من جديد أننا على أتم استعداد أن نشارككم تكاليف ما لا تقدرون عليه. إنني لا أفهم ولا أقبل ولن أسكت على تقصير فادح من مسؤول رئيسي في الحكومة".

ثم رد الوزير حسن: "قمت بواجبي بربطكم مع شركة طلبًا لرغبتكم لتجهيز مختبر PCR في مستشفى حاصبيا الحكومي الذي لم يتحقق حتى تاريخه، أما بالنسبة للتجهيز فهو واجبي لخدمة أهلنا في قضاء حاصبيا أسوةً بغيرها وسوف تكون على رأس المدعوين".