أعلنت وزارة الصحة العامة، أنّ "نتائج الفحوصات الّتي أُجريت على متن رحلات وصلت في سياق المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين، وشملت 760 عائدًا، على متن طائرات عاديّة، و11 عائدًا على متن طائرات خاصّة، جاءت على الشكل الآتي:
- 4 حالات مصابة بـ "كوفيد 19"، على متن الرحلة الّتي وصلت من أكرا.
- 3 حالات إيجابيّة على متن الرحلة الّتي وصلت من كينشاسا.
- تسجيل حالة إيجابيّة على متن الرحلة الّتي وصلت من فرانكفورت.
- تسجيل حالة إيجابيّة على متن رحلة خاصّة وصلت من جنوب السودان.
- لم تُسجّل الرحلات الّتي وصلت من باريس وميلانو ومدريد ولندن، أي إصابات، وأتت الفحوصات كلّها سلبيّة".
وأوضحت أنّ "عليه سيتمّ نقل الحالات المصابة إلى المستشفى، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحّي المنزلي المشدّد للحالات السلبيّة، علمًا أنّه ستتمّ متابعتهم يوميًّا من قِبل الوزارة، وسيُحال من تظهر عليه أية عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 9 إصابات بكورونا على متن رحلات أكرا وكينشاسا وفرانكفورت وجنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.