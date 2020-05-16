دافع الوزير والنائب السابق ايلي ماروني عن حقوق المعلمين، واشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "لكل معلمة ومعلم فضل على كل واحد منا ، حقهم أصلآ لم يحصلوا عليه ، صونوا ما بقي من حقوقهم وأتركوهم يعيشون بإحترام فلا تبخلوا أو تساوموا أو تطيحوا بحقوق من زرع ويزرع العلم في وطن كان يومآ منارة للشرق والعالم بفضلهم".
تجدر الإشارة إلى أن بعض المدارس عملت على إعطاء المعلمين والمعلمات جميع روتبهم، إلا أن البعض الآخر عمل على إعطائهم نصف راتب، وبعض إدارات المدارس تخلفت كليا عن دفع رواتب المعلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر ماروني: صونوا ما بقي من حقوق المعلمين وأتركوهم يعيشون بإحترام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.