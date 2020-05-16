ماروني: صونوا ما بقي من حقوق المعلمين وأتركوهم يعيشون بإحترام

دافع الوزير والنائب السابق ​ايلي ماروني​ عن حقوق المعلمين، واشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "لكل معلمة ومعلم فضل على كل واحد منا ، حقهم أصلآ لم يحصلوا عليه ، صونوا ما بقي من حقوقهم وأتركوهم يعيشون بإحترام فلا تبخلوا أو تساوموا أو تطيحوا بحقوق من زرع ويزرع العلم في وطن كان يومآ منارة للشرق والعالم بفضلهم".

تجدر الإشارة إلى أن بعض ​المدارس​ عملت على إعطاء المعلمين والمعلمات جميع روتبهم، إلا أن البعض الآخر عمل على إعطائهم نصف راتب، وبعض إدارات المدارس تخلفت كليا عن دفع رواتب المعلمين.