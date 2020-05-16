وزارة التربية: بالقريب العاجل ستصدر قرارات تتعلق بالعام الدراسي والامتحانات الرسمية

لفت المكتب الإعلامي في ​وزارة التربية والتعليم العالي​، إلى أنّه "يتم تداول شائعات تتناول إنهاء ​العام الدراسي​، لذلك يهمّنا التأكيد أنّ القرارات المتعلّقة بالعام الدراسي و​الامتحانات الرسمية​، تصدر رسميًّا عن مكتب وزير التربية والتعليم العالي".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "في القريب العاجل، واستنادًا إلى المعطيات الصحيّة الصادرة عن المراجع الرسميّة، ستصدر قرارات تتعلق بالعام الدراسي والامتحانات الرسميّة".