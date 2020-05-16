لفت المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، إلى أنّه "يتم تداول شائعات تتناول إنهاء العام الدراسي، لذلك يهمّنا التأكيد أنّ القرارات المتعلّقة بالعام الدراسي والامتحانات الرسمية، تصدر رسميًّا عن مكتب وزير التربية والتعليم العالي".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "في القريب العاجل، واستنادًا إلى المعطيات الصحيّة الصادرة عن المراجع الرسميّة، ستصدر قرارات تتعلق بالعام الدراسي والامتحانات الرسميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية: بالقريب العاجل ستصدر قرارات تتعلق بالعام الدراسي والامتحانات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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