كتانة: كلفة نقل وإسعاف مصابي "كوفيد 19" مليون دولار شهريا ويمكن مساعدة الصليب الأحمر بطرق عدة

أوضح الأمين العام لـ"​الصليب الأحمر اللبناني​" ​جورج كتانة​، أنّ "تكاليف الإسعاف ارتفعت جدًّا، فكلفة النقل والإسعاف للمصابين بـ"كوفيد 19" هي مليون دولار شهريًّا، وبالناسبة للقطاعات الأُخرى فالكلفة تصل إلى 3.8 مليون دولار في الشهر؛ وذلك لحماية المتطوّعين والمواطنين".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا نقوم بـ500 مهمّة إسعاف يوميًّا"، مشيرًا إلى أنّه "من الممكن مساعدة "الصليب الأحمر" من خلال التحويلات المصرفيّة، أو من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني، أو من "الشيكات"، أو عبر أقرب مركز للصليب، لإكمال رسالتنا رغم كل الأزمات الموجودوة".