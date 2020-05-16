اعتبر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ "17 أيار 1983 تاريخ اتفاق مشؤوم تنبعث منه روائح التآمر والذل والخيانة، وقد وقّعته طغمة لبنانية حاكمة تشكلت حينذاك تحت حراب الاحتلال الصهيوني للبنان، وإنفاذاً لشروط هذا الاحتلال وإملاءاته، ما شكّل وصمة عارٍ، لم يتخلّص منها لبنان إلا بإسقاط الاتفاق المشؤوم، وتأكيد هوية لبنان وانتماءه القومي".
ورأى أن "دعوات البعض لنشر قوات دولية بين لبنان والشام، هي دعوات مسمومة ومشبوهة، وتندرج في سياق الضغوط والتحديات التي يواجهها لبنان لأنه انتصر بجيشه وشعبه ومقاومته على إسرائيل في وقت تتسابق بعض الأنظمة العربية على التطبيع، وتنخرط في صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية".
وأكد حمية أن "العقوبات الأميركية التي تفرض على لبنان بعناوين وذرائع مختلفة، لن تبدل في ثوابته وخياراته، وهو مصمّم على تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر، وعلى حماية سيادته وثرواته من الانتهاكات والأطماع العدوانية، وبسقوط اتفاق العار في 17 أيار 1983، سقطت كلّ رهانات وأوهام ومشاريع التآمر والخيانة والاستسلام، وإننا ننبه ونحذر من عودة الرهانات الخاسرة على مشاريع سقطت وتقهقرت تحت اقدام المقاومين".
كانت هذه تفاصيل خبر القومي بذكرى اتفاق 17 ايار: بسقوطه سقطت رهانات ومشاريع التآمر والخيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.