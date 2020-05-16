شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة السياحة والآثار بمستقبل وطن تبحث وضع السياحة الداخلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الأزمة العالمية الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، كانت هناك العديد من التداعيات الخاصة بهذه الأزمة والتي انعكست على كافة المجالات، ولمناقشة الاقتراحات والأفكار المختلفة لإدارة الأزمة وتخطيها وأيضا ما بعد هذه الأزمة، اجتمعت أمانة السياحة والآثار المركزية بمستقبل وطن، برئاسة النائب مجدى بيومى، وبحضور الأمين المساعد دكتور هشام زعزوع، ومعتز الغنيمى الأمين المساعد، والمنسق العام مروة النواوى وعددا من أعضاء أمانة السياحة والآثار.

وفى هذا الإطار، بدأ الاجتماع بحديث النائب مجدى بيومى عن الإهتمام بالسياحة الداخلية وأخذ تعليقات الأعضاء بخصوص المقترحات التي من شأنها تحسين أوضاع السياحة الداخلية والعمل على العديد من المناطق السياحيه في مصر التي تطبق كافه المعاير الصحه والبيئه والتي سوف تكون نقطة إنطلاق هامة لتحسين أوضاع السياحة الداخلية.

ومن جانبه، أشار الوزير الدكتور هشام زعزوع إلى أهمية الإستفادة من تجارب ناجحة لدول مختلفة أيضا.

كما تم مناقشة النقاط الأساسية التي من شأنها أن تكون حلول واقعية لتخطى الأزمة لتحسين أوضاع الحركة السياحية وإدخال ثقافة السفر الداخلى لتحسين وضع السياحة الداخلية والتعاون بين القطاعات المختلفة والتنسيق مع المحافظات للوصول لافضل النتائج.

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وفى نفس السياق، علق الأمين المساعد معتز الغنيمى على أهمية عمل المبادارات التي من شأنها تحسين صورة العديد من المناطق السياحية على الصعيد المحلى والدولى وإبراز تميزها.

كذلك تم مناقشة مرحلة ما بعد كورونا ومقترحات لعودة السياحه مرة أخرى والمنافسة عالميا.

وفى نهاية الاجتماع، تم تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة المركزية لشئون السياحة والآثار برئاسة النائب مجدى بيومى وبحضور الأمين المساعد دكتور هشام زعزوع ومعتز الغنيمى الأمين المساعد والاعضاء هم هشام الشاعر ، وهشام على، وأمانى الترجمان، الدكتور مصطفى الشقنقيرى لدراسة المقترحات والإحصائيات والدراسات والمقترحات للعمل العاجل والسريع في هذا الملف، والقدرة على مساعدة متخذى القرار والاجتماع العاجل في خلال أيام لمناقشه ما توصلت آلية اللجنة وعمل تقرير موحد عن الوضع بالكامل بعد عمل دراسات وأفكار ومقترحات كاملة ووافيه من خلال الاستعانة بالنسب والإحصائيات والبيانات وتطورات الوضع والسيناريوهات المحتملة.