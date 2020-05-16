شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يسقط طائرة مسيرة تركية فى محيط قاعدة الوطية والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 صورة أرشيفية أعلن الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفتة حفتر، إسقاط طائرة مسيرة تركية فى محيط قاعدة الوطية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

ويخوض الجيش الوطنى الليبى، معركة لتحرير العاصمة الليبية طرابلس، من قبضة ميليشيات الوفاق، المدعومة بمرتزقة أدخلتهم تركيا إلى البلاد لتنفيذ أجندتها الخبيثة، ونهب الثروات الليبية.

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