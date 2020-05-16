القوات الجنوبية تأسر قائد اللواء 115 سيف القفيش وعدد كبير من جنوده

السبت 16 مايو 2020

تمكنت القوات الجنوبية صباح اليوم السبت، بالتزامن مع انطلاق معركة الحسم الجنوبي من أسر قائد اللواء 115 سيف القفيش وعدد كبير من جنوده.

وهربت مليشيات الاصلاح بالتزامن مع التقدم الكبير للقوات الجنوبية صوب شقرة فيما غنمت القوات الجنوبية عدد كبير من الاليات العسكرية التابعة لمليشيات الاصلاح.