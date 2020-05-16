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شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إيراني يهاجم نظام طهران الدموي والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
هاجم ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي؛ النظام الايراني بشدة، واصفاً المسؤولين بالفاسدين والمجرمين الذين يقتلون الشعب الإيراني في البر والبحر والجو.
وقال رضا بهلوي؛ في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "أولاً تقتلون شباب إيران في البر والجو والبحر، ثم تسخرون من أسرهم بوقاحة وانحرافات وأكاذيب قذرة تعطي الصبغة الدينية".
وأكّد بهلوي؛ أن مَن يظن أنه يمكنه تغيير السلوك الإجرامي المتخلف لدى النظام الإيراني مثل مَن ينخرط في ممارسات عقيمة.
جاء ذلك تعليقاً على مقتل عشرات الجنود في مدمّرة تابعة للجيش الإيراني في قصفٍ بالخطأ من سفينة حربية إيرانية قبل أيام قليلة.
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