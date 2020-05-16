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اندلاع حريق كبير في معبد للهندوس جنوب إيران

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق كبير في معبد للهندوس جنوب إيران والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020

صورة أرشيفية

اندلع حريق كبير في معبد هندوسي بمدينة "بندر عباس" جنوبي إيران، يوم السبت.

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وقال مدير خدمات الإطفاء والسلامة في بلدية بندر عباس، فرج دانش: إن "الحريق شب مساء يوم السبت، واندلع في أجنحة الحرف اليدوية في المعبد وأحرق 20 مقصورة وألحق أضرارًا بنسبة 80%؛ بسبب مواد الهياكل المصنوعة من الخشب والقسطرة".

وأضاف دانش لوكالة "تسنيم" للأنباء، أن "الحريق تسبب في أضرار جسيمة بسبب البناء غير القياسي لأجنحة الحرف اليدوية، وعدم وجود طفاية حريق واحدة".

ولم يتم تحديد سبب الحريق بعد، ولكن الأخبار جاءت عشية تقارير عن "حريق ليلي" في قبر استير ومردخاي في مدينة همدان غرب البلاد، أهم مزار يهودي في إيران.

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