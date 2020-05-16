شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكي يوافق على حزمة اقتصادية بقيمة 3 تريليونات دولار لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 5:48 مساءً, 16 مايو 2020 م المناطق - الرياض أعلن مجلس النواب الأمريكي مصادقته أمس الجمعة على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار لتوفير الدعم للمجتمع الأمريكي في ظل الأزمة التي خلّفها فيروس كورونا المستجد.

وقدم مجلس النواب مشروع القانون يوم الخميس، والتي خطتها رئيسة المجلس نانسي بيلوسي مع عدد من النواب الديمقراطيين حيث حظي المشروع بموافقة 208 أصوات مقابل 199 صوتا.

وقالت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب نانسي بيلوسي “إننا نضع اقتراحنا على الطاولة ، نحن منفتحون على المفاوضات”.

ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة و يموّل العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

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