إصابة كلب وثلاثة قطط في هولندا بفيروس كورونا المستجد

أمستردام ـ رويترز: ذكرت شبكة (آر.تى.إل) نقلا عن وزيرة الزراعة الهولندية أن كلبا وثلاثة قطط منزلية فى هولندا أصيبت بفيروس كورونا المستجد. ونقلت (آر.تى.إل) عن الوزيرة كارولا شوتن قولها “كل شىء يشير إلى أن الإصابة انتقلت إلى هذه الحيوانات من أصحابها. إذا كنت مريضا، لا تعانق القط أو الكلب”. وتم الإبلاغ بين حين وآخر عن حالات عدوى أخرى بين الحيوانات في جميع أنحاء العالم خلال جائحة كورونا.

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